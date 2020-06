Roma: Celli (Civica), dopo decisione Tar su piscina Garbatella servono autocritica e dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È passato qualche giorno dalla decisione del Tar sul bando della piscina della Garbatella ed ora sono pubbliche le motivazioni. Questo ci consente un'analisi più approfondita: i giudici sono entrati nel dettaglio degli atti dell'Amministrazione individuando gravi carenze istruttorie". Lo scrive, su Facebook, la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RtR, Svetlana Celli. "Siamo di fronte a una sonora bocciatura dell'operato di Roma Capitale. Eppure, mentre prima, la maggioranza pentastellata, esaltava, anche in sedi istituzionali, l'operato dell'Amministrazione in questo specifico caso - aggiunge Celli - adesso, con la sentenza Tar completamente rivoltata, continua, con un incredibile doppio salto mortale carpiato e senza pudore, a inneggiare ugualmente alla vittoria del Comune, per aver 'trovato' un gestore con bando pubblico e meno male che, in questa piscina, l'acqua è alta. Al di là dell'esito positivo della lotta della Lazio nuoto, cui vanno - e non da adesso - tutte le mie congratulazioni, il Tar accende i riflettori su gravi mancanze dell'Amministrazione, confermate tra l'altro dai successivi bandi per impianti sportivi andati tutti inspiegabilmente deserti, a Roma dove la domanda supera di gran lunga l'offerta. Ci vorrebbe l'onestà intellettuale di una sana autocritica, iniziando a riconoscere i concessionari quali partner nella gestione di un servizio sociale, e non soggetti con cui procedere in continua conflittualità: il Campidoglio non è una semplice Agenzia immobiliare. In un momento delicato qual è la sfida anti-Covid19, è arrivato il tempo di modificare il proprio approccio al settore Sport: per questo ho depositato una interrogazione ed una mozione per invitare la maggioranza a questo salto di qualità. Sviluppare l'idea di sport quale strumento per migliorare salute e socialità dei cittadini, in un reciproco e corretto rapporto tra la Politica, gli Uffici competenti e i gestori degli Impianti sportivi comunali. Con il dialogo la città vince, sempre". (Com)