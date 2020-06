Privacy: Soro, azione Garante sinergica a migliore efficacia accertamenti fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, ha rilevato che "tutt’altro che di ostacolo, dunque, l’azione del Garante si è rivelata semmai sinergica alla migliore efficacia degli accertamenti fiscali, nel rispetto peraltro del diritto dei cittadini a non essere erroneamente profilati come evasori. La rappresentazione della protezione dati come ostacolo al libero dispiegamento dell’azione amministrativa (o delle indagini giudiziarie o della lotta all’evasione fiscale)", ha continuato Soro in occasione della presentazione a Montecitorio della Relazione annuale per il 2019, "è una costante del dibattito pubblico, che tuttavia mistifica in modo strumentale l’agire dell’Autorità". (Rin)