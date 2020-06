Imprese: ripresa e impatto crisi su aziende al centro del webinar organizzato oggi da Cdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi il webinar “Come affrontare la crisi? Le soluzioni per le imprese”, organizzato da Cassa depositi e prestiti (Cdp) per discutere una serie di tematiche associate agli effetti della crisi, al suo impatto sulle aziende italiane e agli strumenti necessari per favorire la ripartenza del Paese. Alla discussione hanno presto parte Andrea Montanino, chief economist di Cdp, il responsabile della divisione Cdp Imprese Nunzio Tartaglia, il direttore dell’area Credito e Finanza di Confindustria, Francesca Brunori, il vice direttore generale dell’Associazione bancaria italiana, Gianfranco Torriero, e Roberto Ciciani, dirigente generale del ministero dell’Economia e delle Finanze. Proprio sull’attuale contesto economico, e sugli effetti associati alla crisi riscontrati finora, si è incentrato l’intervento di Montanino, che ha ribadito quanto al momento sia “difficile capire in che direzione stiamo andando: non sappiamo ancora con esattezza dove ci troveremo a fine anno, ma sicuramente la situazione sarà difficile soprattutto per l’Italia, che rappresenta uno dei paesi più colpiti dalla pandemia”. A determinare questa situazione, ha spiegato, sono stati “alcuni fattori contingenti e strutturali che ci portiamo dietro da tempo: un debito pubblico che ci da meno spazio fiscale per operare; un tasso di crescita economica già basso prima della crisi; e un forte impatto dei consumi delle famiglie sul Pil”. (segue) (Ems)