Imprese: ripresa e impatto crisi su aziende al centro del webinar organizzato oggi da Cdp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando poi dei “punti di forza” dell’Italia, che si sono tradotti in una rinnovata solidità di banche, imprese e famiglie, Montanino ha spiegato che “arriveremo alla fine dell’anno con uno Stato indebitato, le banche che inizieranno ad avere buffer di capitale ridotti e imprese con leve più elevate”. Sottolineando la necessità di essere pronti ad agganciare la domanda quando ripartirà, l'economista ha poi ribadito che “senza un cambio di passo il paese rischia: bisogna assolutamente accelerare la crescita economica”. Sugli strumenti messi in campo da Cdp per contribuire al superamento della crisi è poi intervenuto Nunzio Tartaglia, responsabile di Cdp Imprese, che ha sottolineato la ripartenza molto lenta che sta interessando alcuni settori come il turismo, il commercio al dettaglio, l’intrattenimento e l’export. “Tutte le aziende stanno ipotizzando un 2020 abbastanza disastroso: dobbiamo mettere in campo iniziative che possano accelerare questo recupero, e la priorità è far sì che le imprese continuino ad operare sul mercato e non incorrano in una crisi di liquidità”, ha spiegato Tartaglia, ribadendo che Cdp sta già lavorando in questa direzione con strumenti come il programma Garanzia Italia di Sace, l’anticipazione di liquidità agli enti pubblici per consentire il pagamento dei debiti contratti nei confronti delle imprese e il cosiddetto Patrimonio rilancio. (segue) (Ems)