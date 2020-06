Imprese: ripresa e impatto crisi su aziende al centro del webinar organizzato oggi da Cdp (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento si è poi concluso con una tavola rotonda a cui hanno partecipato Francesca Brunori, Roberto Ciciani e Gianfranco Torriero, che hanno fatto il punto della situazione relativamente agli strumenti messi in campo dal governo per sostenere le imprese colpite dalla crisi. Come ribadito anche da Tartaglia, il direttore dell’area Credito e Finanza di Confindustria ha riconosciuto il ritardo che ha interessato l’attuazione di alcune misure, sottolineando la necessità di mettere tempestivamente a disposizione quelle che ancora devono essere realizzate. “Va tuttavia segnalato che ci sono state anche misure positive, come le moratorie, che rappresentano uno strumento automatico e che è arrivato subito, e gli strumenti di garanzia per far arrivare nuove liquidità alle imprese: queste misure hanno effettivamente prodotto risultati significativi”, ha spiegato Brunori. Quest’ultimo aspetto ha anche caratterizzato l’intervento di Torriero: segnalando il rinnovato utilizzo delle linee di credito in essere e il conseguente recupero dei finanziamenti negli ultimi mesi, il vice direttore generale dell’Abi ha sottolineato la necessità di “creare le condizioni necessarie per far sì che le misure messe in campo abbiano semplicità e immediata applicazione”. (Ems)