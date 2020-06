Lega: dal M5s arriva a gruppo Senato Alessandra Riccardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Alessandra Riccardi ha aderito al gruppo della Lega. E' quanto si legge in una nota. Eletta col Movimento cinque stelle, milanese, classe 1974, avvocato, la senatrice Riccardi è solo l’ultima parlamentare ad aver scelto la Lega: prima di lei, hanno lasciato i Cinque stelle per abbracciare Salvini - continua la nota - i senatori Stefano Lucidi, Ugo Grassi, Francesco Urraro. Ingressi anche da Forza Italia, come la senatrice Erika Testor (eletta in Trentino Alto Adige) e il deputato siciliano Nino Minardo. Nuovi ingressi sono stati registrati anche in alcune Regioni (come i consiglieri regionali in Campania Gianpiero Zinzi e Severino Nappi, entrambi eletti presentati da Salvini poche settimane fa). Nelle prossime ore annunceranno l’ingresso nella Lega altri amministratori locali nel Centro-Sud, fra cui diversi sindaci del Lazio e amministratori di Puglia e Campania. "Porte aperte a donne e uomini perbene e capaci", commenta il leader della Lega Matteo Salvini che aggiunge: "Sono felice e orgoglioso che bussino alla Lega da tutti gli schieramenti politici, da Nord a Sud, confermando la nostra crescita: siamo seri, credibili e pronti per vincere le prossime elezioni. A livello locale e nazionale". (Com)