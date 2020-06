Corruzione: Giana (Atm), non trovata correlazione diretta tra inchiesta e frenate brusche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il direttore generale di Atm Arrigo Giana non ci sarebbe una "correlazione diretta" tra ciò che è emerso dall'inchiesta per corruzione della Procura di Milano e il problema delle brusche frenate delle metropolitane. "Per quello che abbiamo letto fino a questo momento, noi non abbiamo trovato nelle carte una correlazione diretta tra le frenate e i fatti di cui stiamo parlando. Anche perché questo signore è accusato di aver turbato o tentato di turbare le gare, ma non ne ha influenzato il contenuto, né in termini di offerta, né in termini di realizzazione", ha spiegato Giana alla commissione consiliare congiunta Mobilità e Partecipate, precisando tuttavia che l'ambito in cui lavorava uno dei funzionari dell'azienda arrestati, Paolo Bellini, "è quello del segnalamento, che è quel sistema tecnologico sul quale abbiamo lavorato e stiamo lavorando per mitigare gli effetti delle frenate e per risolverne le cause". E proprio sulla soluzione del problema Giana ha dato rassicurazioni ai consiglieri comunali: "Il tema delle frenate è un tema che sino ad oggi abbiamo affrontato da un punto di vista prettamente tecnico, perché tecnico è". (segue) (Rem)