Corruzione: Giana (Atm), non trovata correlazione diretta tra inchiesta e frenate brusche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo coinvolto e in alcuni casi contestato ai produttori i problemi tecnici che si sono verificati nel corso degli anni - ha proseguito Giana - e che si erano acuiti negli ultimi mesi e abbiamo intimato a questi signori di risolvere questi problemi tecnici su ciò che avevano fornito. Cosa che sta avvenendo nei tempi e nei modi previsti e anche sottoposti alla Procura, che si sta occupando di queste tematiche". "Abbiamo tenuto informata costantemente la Procura, che ha nominato un perito, che ha verificato passo passo tutto ciò che stavamo facendo e ha formulato una perizia, che adesso è in mano alla Procura, la quale leggendola trarrà le sue conclusioni e valuterà i comportamenti nostri e i comportamenti dei fornitori", ha spiegato Giana, annunciando che "se la Procura individuerà dei comportamenti tali per cui saremo nelle condizioni di chiedere dei risarcimenti, li chiederemo". "Al momento, a indagine in corso, la priorità non solo tecnica, ma anche per il comfort e la sicurezza dei cittadini che usano i mezzi di Atm, era risolvere il problema. Risolverlo da un punto di vista tecnico", ha concluso il direttore generale, assicurando che "tutto ciò che doveva essere fatto è stato programmato e fatto". Motivo per cui nell'ultimo periodo non si è avuta notizia di altre brusche frenate delle metropolitane milanesi. (Rem)