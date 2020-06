Russia: Putin, le misure preventive hanno permesso di frenare l'impatto del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alle misure adottate contro il coronavirus in Russia, si è riusciti a guadagnare tempo e ritardare il picco della pandemia di almeno due mesi. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in un discorso alla nazione. "Fin dall'inizio, abbiamo analizzato la situazione su base giornaliera, insieme a esperti e scienziati, abbiamo calcolato varie opzioni per lo sviluppo degli eventi, rendendoci conto che il pericolo era vicino. Dopotutto, sono stati registrati grandi focolai nelle aree ai confini della Russia", ha dichiarato Putin. Grazie al rafforzamento delle misure di protezione sanitaria alle frontiere, ha sottolineato il presidente, la Russia è riuscita a respingere il primo colpo e ritardare, "il picco da uno a due mesi". Le misure adottate per combattere il coronavirus in Russia hanno salvato decine di migliaia di vite, ha affermato Putin. Il presidente russo ha osservato che la ricerca del vaccino contro il coronavirus è importante, ma da solo non rappresenta una panacea. Il contagio può essere contrastato solo se vengono seguite tutte le misure preventive. (Rum)