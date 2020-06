Balcani: Ue, nei prossimi giorni decisione Stati membri su apertura frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell'Unione europea decideranno nei prossimi giorni sull'eventuale apertura delle frontiere con i paesi dei Balcani occidentali. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Adalbert Jahnz, in una conferenza stampa tenuta a Bruxelles. Jahnz ha precisato che la Commissione non ha modificato la propria posizione a favore di un'apertura dei confini per i paesi della regione balcanica. "La raccomandazione per un allentamento delle restrizioni ai Balcani occidentali non era solo in rapporto a considerazioni epidemiologiche ma anche allo stretto livello di integrazione che la regione ha con l'Ue e alle nostre relazioni con la regione. Riguardo alla situazione epidemiologica, la stiamo seguendo molto attentamente, e la decisione che gli Stati membri prenderanno entro il primo luglio dovrà anche tenere conto di tutti i dati più recenti", ha detto il portavoce. (Beb)