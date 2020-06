Burundi: parlamento approva nomina di Bunyoni come primo ministro, ruolo vacante da 22 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Burundi ha approvato la nomina di Alain Guillaume Bunyoni come primo ministro, la prima persona ad assumere il ruolo da 22 anni. Lo riferisce la stampa locale, nel ricordare che la posizione è stata ripristinata dal neoeletto presidente Evariste Ndayishimiye, che ha giurato la scorsa settimana al seguito del decesso del suo predecessore, Pierre Nkurunziza. I parlamentari hanno inoltre approvato la nomina di Prosper Bazombanza a vicepresidente, un ruolo che aveva già ricoperto sotto il governo Nkurunziza tra il 2014 ed il 2015. Negli ultimi cinque anni, Bunyoni è stato ministro della Sicurezza ed è considerato una figura molto influente nel partito al potere Cndd-Fdd (Consiglio nazionale per la difesa della democrazia-Forze per la difesa della democrazia). (segue) (Res)