Musica: i concerti dal vivo dell'accademia Santa Cecilia ripartono con Beethoven e Mozart

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la pausa forzata per l’emergenza sanitaria anche l’accademia nazionale di Santa Cecilia torna ai concerti live, ripartendo dalle celebrazioni in omaggio a uno dei più grandi compositori della storia, Ludwig van Beethoven, di cui ricorrono i 250 anni dalla nascita. Le esibizioni sono previste fino a dicembre 2020. Il calendario dell’accademia nazionale di Santa Cecilia si arricchisce, quindi, con un festival nella Cavea dell’Auditorium Parco della musica dal titolo Beethoven Start: cinque serate in cui sarà possibile riascoltare l’integrale delle nove Sinfonie eseguite dall’orchestra e dal coro, sotto la direzione di Antonio Pappano. Gli appuntamenti sono tutti alle 21, e il primo è in programma per il 9 luglio con le sinfonie n. 1 e n. 3 “Eroica”; si prosegue il 13 luglio con le sinfonie n. 4 e n. 7, il 16 luglio sarà la volta delle sinfonie n. 2 e n. 6 “Pastorale” e il 21 luglio è il turno delle n. 8 e n. 5. Gran finale il 24 luglio con la sinfonia n. 9 “Corale” che vede un cast prevalentemente italiano con Maria Agresta soprano, Sara Mingardo contralto, Saimir Pirgu tenore e Vito Priante basso. Il festival è realizzato con il patrocinio dell’ambasciata della Repubblica federale di Germania. (segue) (Com)