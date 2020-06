Musica: i concerti dal vivo dell'accademia Santa Cecilia ripartono con Beethoven e Mozart (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La ricca stagione estiva di Santa Cecilia continua poi con tre serate che accompagneranno il pubblico fino alla pausa di agosto. Tre appuntamenti di diversa atmosfera musicale che prendono il via con il concerto del 29 luglio (Cavea, ore 21) il cui titolo "Libertango" anticipa un sensuale viaggio nella musica sudamericana. Brani dei più significativi compositori argentini del Novecento, come Ariel Ramirez, Fernando Otero, Carlos Guastavino e Astor Piazzolla saranno interpretati dal coro dell'Accademia diretto da Piero Monti e dall'ensemble Anna Tifu Tango quartet, formazione con la quale da diverso tempo la giovane violinista esplora anche repertori di avanguardia e contaminazioni jazz. Lasciate le suggestioni della musica argentina, il 31 luglio (Cavea, ore 21) tornano i Carmina Burana di Orff, un classico sempre verde, molto amato dal pubblico, diretto da Piero Monti alla sua prima stagione alla guida del Coro dell'Accademia di Santa Cecilia. Prima della pausa estiva (6 agosto, Cavea, ore 21) l'orchestra e il coro di Santa Cecilia diretti da Carlo Rizzari salutano il pubblico con un concerto interamente dedicato a Mozart, "Mozart sotto le stelle" durante il quale alcune delle più belle pagine dell'enfant prodige di Salisburgo, come la Sinfonia concertante e la Sinfonia Linz, verranno eseguite sotto il cielo stellato della Cavea dell'Auditorium con la partecipazione delle prime parti dell'orchestra: Francesco Di Rosa (oboe), Andrea Oliva (flauto), Guglielmo Pellarin (corno), Andrea Zucco (fagotto).