Automotive: Cgil-Fiom, servono investimenti per guidare trasformazione

- Servono investimenti e una politica industriale per il rilancio e innovazione del settore automotive. Lo dichiarano in una nota Massimo Brancato della Cgil Confederale e Simone Marielli, della Fiom-Cgil nazionale. "Si è svolta oggi l'audizione informale delle organizzazioni sindacali da parte della 10° Commissione del Senato (Industria, commercio, turismo) sulla transizione alla propulsione elettrica nel settore dell'automotive italiano. Come Cgil - si legge in una nota - abbiamo posto l'attenzione sulla fase di forte criticità che attraversa il settore, acuita dalla crisi generata dal Covid-19 ma preesistente, dovuta alla mancanza di investimenti e, soprattutto, di una politica industriale che ne accompagni il rilancio verso una radicale innovazione di prodotto. Così come sta avvenendo in altri Paesi Europei, è necessario avere una visione strategica e guidare il settore nella difficile sfida che pone la sua trasformazione, tutelando lavoratrici, lavoratori e capacità produttiva, anche in considerazione della prossima fusione tra Fca e Psa", sostiene Brancato. (segue) (Com)