Automotive: Cgil-Fiom, servono investimenti per guidare trasformazione (2)

- "Investimenti pubblici e privati, riforma degli ammortizzatori sociali, formazione e partecipazione: queste le sfide per rilanciare un settore che è strategico e che rappresenta il crocevia per altre filiere produttive - spiega Marielli -. Per rispondere all'emergenza occorre far ripartire il mercato, ma senza perdere di vista i limiti imposti dalla normativa Europea in materia di emissioni, stabilire un piano di rinnovo delle flotte pubbliche e del TPL. La Fiom in questi giorni è impegnata in incontri con le forze politiche, attivi e assemblee con le lavoratrici e lavoratori affinché il Governo convochi le parti sociali e le imprese per avviare un confronto per il rilancio del settore", conclude. (Com)