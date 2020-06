Giustizia: Figliomeni (Fd’I), protesta avvocati a Roma, tribunali riaprano in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina si è tenuta una protesta, organizzata dal consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma, davanti al palazzaccio di piazza Cavour. Il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni, ha partecipato al presidio e in una nota afferma: "Ho partecipato insieme a tanti colleghi avvocati al funerale della Giustizia che abbiamo celebrato davanti al palazzaccio di piazza Cavour, evento organizzato dal consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma e a cui erano presenti molte rappresentanze forensi e di altri ordini del Lazio. I cittadini - spiega Figliomeni - già prima dell'emergenza coronavirus, aspettavano tempi biblici per vedere tutelati i propri diritti, adesso la situazione si è aggravata perché oltre l'80 per cento delle cause non vengono trattate, peraltro complicando la vita agli avvocati con una serie interminabile di incombenze e burocrazia. I tribunali non possono restare chiusi ma devono riaprire in sicurezza, il ministro Bonafede e il governo, che non hanno saputo porre un freno alle lotte di potere dentro la magistratura politicizzata che comunque danneggia i cittadini, si rendano conto che sulla giustizia bisogna intervenire con risorse vere e adeguato personale di cancelleria. Anche su richiesta dell'avvocato Antonio Pulcini, presidente di Cilp Italia, presenterò una mozione urgente in Assemblea capitolina - conclude - affinché pure il Campidoglio faccia sentire la propria voce presso il governo a favore dei cittadini e degli avvocati romani".(Com)