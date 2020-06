Spagna: Casado (Pp), pronti a votare decreto "nuova normalità" ad alcune condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è la disponibilità a votare giovedì prossimo al Congresso (la camera bassa del Parlamento) il decreto sulla "nuova normalità" se il governo spagnolo accetterà "alcune condizioni". Lo ha affermato oggi il presidente del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, che ha incaricato l'ex ministro della Salute, Ana Pastor, di portare avanti i possibili negoziati fra oggi e domani con l'attuale ministro della Salute, Salvador Illa. Tra le misure che il Pp reputa fondamentali figurano la creazione di un'agenzia nazionale per coordinare l'intero sistema sanitario con i rappresentanti permanenti delle regioni autonome e un'unità specifica per la prevenzione e il monitoraggio delle pandemie; un rafforzamento del personale di assistenza primaria e un gruppo nazionale di professionisti che possano spostarsi nelle aree che necessitano di rinforzi ed un piano di monitoraggio per i pazienti guariti dal Covid-19. Il Pp propone, inoltre, la promozione della "telemedicina" per evitare un sovraccarico di lavoro se non necessario e la creazione di una "riserva strategica" di materiale sanitario per affrontare con maggiore efficacia eventuali situazioni di emergenza sanitaria. (Spm)