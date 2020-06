Privacy: Fico, funzioni Garante ancora più cruciali in fase attuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha sottolineato che le competenze attribuite al Garante per la protezione dei dati personali "sono decisive per la tutela di diritti fondamentali e per assicurare la coerenza dell’attività della Pubblica amministrazione, dei settori economici, dell’intera società italiana con i principi costituzionali nazionali e con i principi europei. A mio avviso - ha continuato la terza carica dello Stato - queste funzioni diventano ancora più cruciali e delicate nella fase attuale. L’emergenza sanitaria, infatti, ha reso inevitabile un complesso bilanciamento tra la protezione della salute pubblica e la piena esplicazione dei diritti e degli interessi costituzionalmente protetti". Fico, che è intervenuto in occasione della presentazione a Montecitorio della Relazione annuale per l'anno 2019 del Garante per la protezione dei dati personali, ha aggiunto: "Se spetta in prima battuta al legislatore stabilire questo bilanciamento, è poi decisiva la funzione di attuazione e vigilanza svolta dalle autorità nei casi concreti. In questo ambito il Garante ha esercitato e sta esercitando validamente i suoi compiti, contribuendo - ha concluso il presidente della Camera - ad assicurare il contemperamento tra la salute pubblica e le relative misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria, da un lato, e la tutela della riservatezza e dei dati personali, dall’altro".(Rin)