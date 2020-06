Trasporti: Rfi su linea Milano-Mortara, lavori per realizzazione nuova fermata Milano Tibaldi, modifiche circolazione treni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circolazione ferroviaria interrotta dal 28 giugno al 31 agosto 2020, per lavori di realizzazione della nuova fermata ferroviaria di Milano Tibaldi che sarà attivata al sevizio nel 2023. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) avvierà i cantieri per realizzare i seguenti interventi: realizzazione del rilevato ferroviario per la nuova fermata di Milano Tibaldi; sostituzione delle scale della fermata di Milano Porta Romana, propedeutici alla realizzazione della nuova fermata; lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Milano-Mortara fra le stazioni di Milano San Cristoforo e Milano Rogoredo. Durante i lavori saranno impegnati quotidianamente circa 85 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici, per un totale di circa 36.720 ore di lavoro complessive. Per consentire l’operatività del cantiere, sono previste modifiche al programma dei treni, con cancellazioni, limitazioni, variazioni di percorso e autobus sostitutivi. I nuovi orari sono consultabili sui canali web del Gruppo FS Italiane, sui sistemi informatici e di vendita dell’impresa ferroviaria: digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa. L'investimento economico complessivo di Rfi è di circa 20 milioni di euro. (Com)