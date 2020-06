Libia: ambasciatore iraniano in Italia, per Teheran solo dialogo può risolvere la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione iraniana sulla Libia è coerente con i principi di politica estera portata avanti dal Paese, ovvero che le crisi possono essere risolte solo attraverso il dialogo. Lo ha dichiarato l’ambasciatore dell’Iran in Italia, Hamid Bayat, nel corso dell’audizione in videoconferenza organizzata dalla commissione Esteri del Senato in vista della possibile risoluzione sulle priorità dell'Italia nel quadro dei nuovi equilibri geopolitici nel Medio Oriente allargato. “Noi abbiamo agito e continuiamo ad agire con coerenza rispetto a questi principi. Solo dialogo può risolvere il problema e anche per la Libia vale lo stesso principio”, ha dichiarato il diplomatico iraniano. “Occorre cessare le ingerenze straniere e dare ai libici la possibilità di determinare il proprio futuro”, ha proseguito l’ambasciatore, secondo cui al dialogo devono “partecipare tutti i gruppi libici”. Bayat ha aggiunto: “I paesi che possono dare una mano, diano una mano, ma permettano alle Nazioni Unite di estendere la propria mano sul territorio libico”. (Res)