Sicurezza: Lamorgese, Viminale attento a fenomeno atti intimidatori

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che ha presieduto questa mattina, in videoconferenza, l’Osservatorio contro gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, ha ribadito l’attenzione del Viminale nei confronti del fenomeno degli atti intimidatori, "una tematica attuale e di estrema delicatezza, in quanto gli amministratori locali - e, in particolar modo, i sindaci - rappresentano l'immediato punto di riferimento per le comunità provate dalle conseguenze anche economiche dell'epidemia". Insieme al ministro - si legge in una nota - erano presenti il sottosegretario all’Interno, Achille Variati, i vertici dell’amministrazione dell’interno, rappresentanti dei ministeri della Giustizia e dell’Istruzione, il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e, per l’Upi, i presidenti delle Province de L’Aquila e di Cosenza. Alla riunione hanno partecipato anche i Prefetti di Palermo, Milano e Bari per esaminare la situazione della sicurezza degli amministratori locali in Sicilia, Lombardia e Puglia che sono risultate le regioni più colpite dal fenomeno nel 2019. Nel corso dell’incontro la titolare del Viminale ha manifestato la disponibilità a condividere soluzioni normative per rafforzare gli strumenti di tutela e sostenere gli amministratori per fare emergere anche quelle minacce ed atti intimidatori che ad oggi non vengono denunciati. (segue) (Com)