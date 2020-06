Sicurezza: Lamorgese, Viminale attento a fenomeno atti intimidatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Lamorgese ha preannunciato l’invio di linee guida agli Osservatori regionali predisposte dal dipartimento per la Pubblica sicurezza da veicolare ad amministratori, a prefetture e Forze di polizia per rafforzare le azioni istituzionali volte alla prevenzione ed al contrasto degli atti intimidatori. Ha altresì proposto un ciclo di audizioni dei prefetti capoluogo di regione e di alcuni amministratori, individuati d’intesa con Anci e Upi, in modo da risultare rappresentativi di tutto il territorio nazionale e di tutte le comunità locali, di piccole, medie e grandi dimensioni, fino a ricomprendere le realtà metropolitane. Una particolare attenzione verrà riservata al tema della formazione, con la organizzazione di percorsi riservati al personale della carriera prefettizia ed ai segretari comunali e provinciali sulla tematica degli atti intimidatori e sulle relative strategie di prevenzione e supporto agli amministratori, verrà inoltre valutata la possibilità di attivare, presso le prefetture capoluogo di regione, analoghi percorsi rivolti agli amministratori. Il rappresentante del ministero dell’Istruzione ha annunciato che, oggi, il ministro Azzolina ha firmato le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica negli istituti scolastici a partire dal prossimo anno scolastico. (Com)