Francia: elezioni municipali, doppia sfida per il secondo turno a Lione

- Gli elettori di Lione che si recheranno alle urne il 28 giugno prossimo per partecipare al secondo turno delle elezioni municipali dovranno scegliere il nuovo sindaco della città, ma anche il futuro presidente della metropoli. Una doppia sfida ancora aperta dopo il gioco di alleanze delle ultime settimane. Al primo turno del 15 marzo scorso valido per la poltrona da primo cittadino, il candidato del partito ambientalista Europa Ecologia-I Verdi (Eelv), Gregory Doucet, è arrivato in testa con il 28,46 per cento delle preferenze, seguito dal Repubblicano Etienne Blanc (17,01 per cento) e dal candidato de La République en marche (Lrem), Yann Cucherat (14,92 per cento). I verdi si sono aggiudicati anche la prima tornata elettorale valida per la presidenza della metropoli, con il candidato di Eelv, Bruno Bernard, che ha ottenuto il 22,6 per cento, davanti all'avversario dei Repubblicani, François Noel Buffet, al 17,65 per cento, e a David Kimelfeld, candidato dissidente proveniente da La République en marche (Lrem) al 16,92 per cento. Quarto il sindaco uscente, Gerard Collomb, che si è presentato sotto i colori del partito del presidente Emmanuel Macron, ottenendo solo il 16,50 per cento. (segue) (Frp)