Francia: elezioni municipali, doppia sfida per il secondo turno a Lione (2)

- La metropoli di Lione è una collettività a statuto speciale, unica nel suo genere nel paese, che possiede ampi poteri e rappresenta un organo fondamentale per il territorio. Il colpo di scena della campagna elettorale è arrivato il 28 maggio scorso, quando il sindaco uscente, Gerard Collomb, ha annunciato un'alleanza con I Repubblicani. L'accordo prevede un passo indietro del primo cittadino uscente a favore di Buffet, alla guida di una lista unica. I Repubblicani hanno ripagato il favore nella lista che invece concorre per la guida della città. Il candidato del partito di destra, Etienne Blanc, ha lasciato il posto di capolista, favorendo così Yann Cucherat, considerato come il delfino di Collomb. Con questa mossa Collomb ha rotto definitivamente con la formazione della maggioranza presidenziale. Sindaco di Lione dal 2001 per il Partito socialista, Collomb nel 2017 sostiene l'allora candidato di En Marche, Emmanuel Macron, alle elezioni presidenziali, rompendo così con la sinistra. Nel maggio dello stesso anno lascia il posto di sindaco entrando nel governo nelle vesti di ministro degli Interni, incarico ricoperto fino all'ottobre dell'anno dopo, quando è tornato a dirigere la città di Lione. Lrem dopo il cambio di casacca del mese scorso ha deciso di ritirare la candidatura del suo caniddato, sostenendo in un comunicato che Collomb "ha superato la linea rossa". (segue) (Frp)