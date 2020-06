Francia: elezioni municipali, doppia sfida per il secondo turno a Lione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma quella tra Collomb e i Repubblicani non è stata l'unica alleanza strategica stretta in vista del 28 giugno. Le liste di Eelv si sono alleate con quella di Gauche Unie (Partisto socialista, Partito comunista francese, Nouvelle Donne e Place Publique) e con La France Insoumise. La sfida a Lione si gioca quindi tra due campi ben distinti: da una parte la sinistra che si è alleata ai Verdi, dall'altra la destra dei Repubblicani sostenuta da Collomb. La République ne marche si ritrova invece in posizione di svantaggio, lacerata da conflitti e uscite di scena improvvise. Secondo un sondaggio condotto dall'istituto Ifop-Fiducial per l'emittente radiofonica "Sud Radio" e il mensile "Lyon Capitale", la lista di per la presidenza della metropoli Bernard è al 37 per cento delle intenzioni di voto, mentre quella di Buffet è al 32 per cento. Kimelfield, invece, viene dato terzo con il 26 per cento. (Frp)