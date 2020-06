Viabilità: Di Marco (M5s) su svincolo Trezzano, ennesimo incidente, urge messa in sicurezza, istituzioni colpevoli di inerzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Di Marco, consigliere regionale del M5S Lombardia, commenta in una nota l’incidente avvenuto sul cosiddetto svincolo killer in prossimità dell’uscita Corsico-Gaggiano della Tangenziale Ovest: "Ieri si è verificato l’ennesimo grave incidente presso il cosiddetto svincolo killer di Trezzano, che collega la tangenziale ovest di Milano con l’ex Vigevanese, la direttrice Trezzano, Corsico, Buccinasco. L’uomo gravemente ferito è stato preso in carico dall’elisoccorso e risultava in gravi condizioni. Da anni chiediamo la messa in sicurezza di quel tratto di strada e, nel dicembre 2018, il Consiglio regionale approvò all’unanimità un mio ordine del giorno che sollecitava la risoluzione delle criticità esistenti. Da allora, nulla di concreto è stato fatto da chi governa Regione e Città Metropolitana. Cosa stiamo aspettando e quanti incidenti dovranno ancora verificarsi affinché finalmente vengano stanziate le somme necessarie per riqualificare e mettere realmente in sicurezza il tratto? Ritengo le istituzioni coinvolte responsabili di questi eventi a causa della loro inerzia”. (Com)