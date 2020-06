Usa: ex generale Hodges, riduzione truppe in Germania indebolisce noi e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la riduzione del contingente degli Usa dispiegato in territorio tedesco indebolisce il paese e la Nato. È quanto affermato dal generale a riposo Ben Hodges, dal 2014 al 2017 alla vertice del Comando dell'esercito degli Stati Uniti in Europa (Usareur), nel corso di un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa tedesca “Dpa”. Commentando la riduzione dei reparti statunitensi in territorio tedesco da 34.500 a 25.000 effettivi, Hodges dichiara: “Ho sentito che si tratterebbe di una punizione per la Germania. Sfortunatamente, ciò dimostra una totale mancanza di comprensione del perché abbiamo dei militari nel paese, sia da parte del presidente degli Stati Uniti sia dell'ex ambasciatore degli Usa a Berlino, Richard Grenell”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo Hodges i militari degli Usa “non sono lì per difendere la Germania, ma per noi”. L'ex comandante dell'Usareur, il ritiro parziale dalla Germania indebolirebbero gli stessi Stati Uniti. “In particolare, le truppe nell'area di Kaiserslautern sono lì per contribuire al rapido rafforzamento delle truppe statunitensi in caso crisi”. Inoltre, ha evidenziato Hodges, una riduzione del contingente degli Stati Uniti in Germania sarebbe “un regalo al Cremlino”. Gli Stati Uniti ridurrebbero le proprie forze in Germania “sebbene la Russia non abbia modificato il proprio comportamento” Secondo Hodges, “ovviamente questo non è il risultato di un'analisi strategica, ma al cento cento per cento di un calcolo politico che probabilmente mira ad alcuni elettori” in vista delle elezioni presidenziali che si terranno negli Usa a novembre prossimo. (segue) (Geb)