Usa: ex generale Hodges, riduzione truppe in Germania indebolisce noi e Nato (2)

- L'ex comandante dell'Usareur ha osservato che non vi è un piano concreto del Pentagono sul parziale ritiro dei militari statunitensi dalla Germania. Allo stesso modo, nulla si sa sulle tempistiche del ridispiegamento. Tuttavia, se questo avvenisse in Polonia come sostengono alcune ipotesi, per Hodges sarebbe “costoso” poiché il paese “non è ancora pronto”. Inoltre, gli Stati Uniti hanno concluso con la Germania un accordo sullo status delle proprie forze in territorio tedesco che “copre tutti gli aspetti legali” della questione. Tale intesa manca, invece, con la Polonia. A Washington, ha proseguito Hodges, “manca anche riconoscimento e comprensione per gli alleati” della Nato e del perché le truppe statunitensi sono in Germania. Inoltre, come evidenziato dall'ex comandante dell'Usareur, l'amministrazione Trump è “troppo dura” con il governo federale nelle dichiarazioni pubbliche. A tal riguardo, Hodges ha osservato: “A volte, sento più critiche alla Germania che alla Corea del Nord o al Cremlino. Penso che ciò non aiuti e sia errato”. Hodges ha anche messo in guardia la Germania dalle “speranze esagerate” di un possibile cambiamento alla Casa Bianca dopo le elezioni presidenziali che si terranno a novembre prossimo negli Stati Uniti. “Il pensiero strategico della Germania non dovrebbe essere basato su chi è attualmente il presidente degli Stati Uniti”, ha sottolineato l'ex comandante dell'Usareur. Per Hodges, anche con altro presidente degli Usa, la Casa Bianca e la popolazione del paese “si aspetterebbero che la Germania adempia ai propri obblighi”, in particolare l'aumento delle spese militari al 2 per cento del Pil entro il 2024, come stabilito dalla Nato nel 2014. “La Germania dovrebbe investire nella difesa di propria iniziativa, non perché lo dice qualcun altro” ha dichiarato Hodges, che ha aggiunto: “Tuttavia, questo richiede coraggio politico a Berlino per spiegare agli elettori e ai cittadini quali sono i rischi e perché è importante avere delle Forze armate modernizzate”. (Geb)