Colombia: coronavirus, superati i 70 mila contagi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha inoltre confermato che i voli internazionali, chiusi per contenere la diffusione del coronavirus nel paese, riprenderanno a partire dal 1 settembre, allo scadere dello stato di emergenza sanitaria. Il trasporto aereo domestico, invece, ripartirà a partire da luglio con tratte pilota e in modo graduale, come annunciato dal presidente Ivan Duque in chiusura della Semana Virtual Cotelco, organizzata dalla Camera di commercio del Cauca. I voli nazionali sono sospesi dal 24 marzo, in concomitanza con la diffusione dell’epidemia di coronavirus nel paese. (segue) (Mec)