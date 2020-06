Corruzione: De Corato su Atm, spero che vengano cambiati i vertici prima che sia troppo tardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale ed immigrazione, Riccardo De Corato, in merito all'inchiesta sul presunto giro di tangenti e appalti truccati in Atm, dichiara in una nota: "Quelle di Atm e del sindaco di Milano Sala sono parole di circostanza, recitate ogni volta che accadono fatti gravi come quelli di oggi (vedi Amsa nel 2019 e MM case quest'anno). Il dirigente, come emerge dall'indagine, sarebbe intervenuto per pilotare alcune procedure di assunzione di personale in Atm favorendo soggetti privi delle necessarie professionalità e competenze. Questi ultimi, legati alle imprese che lo remuneravano illecitamente, gli avrebbero garantito l'assoluta riservatezza nella gestione illecita della fase esecutiva dei lavori". "Alla luce di quanto è emerso, mi auguro che le persone assunte senza alcun titolo dal Bellini su pressione delle aziende, come riportato nell'inchiesta, siano identificate e subito sospese - ha aggiunto De Corato - Le società che avevano creato un 'cartello' devono subito essere estromesse da gare e da appalti acquisiti. Inoltre, spero che vengano cambiati i vertici di ATM, prima che sia troppo tardi, e che vengano rivisti i lavori effettuati in quest'ultimo periodo. Dopo 28 anni da tangentopoli, mi auguro una reazione decisa dal Comune e dall'Azienda". "Questo non è il primo scandalo che riguarda una partecipata del Comune: nel 2019 fu coinvolta Amsa, mentre quest'anno MM casa. A meno di un anno dalle elezioni - conclude De Corato -, possiamo dire che il punto 27 del programma del sindaco Sala è stato un po' trascurato, che recitava 'Occorre proseguire nella messa a punto e applicazione dei piani di prevenzione della corruzione. Whistleblowing dovrà essere applicato nelle aziende partecipate con le stesse attenzioni utilizzate all'interno dell'Amministrazione Comunale'". (Com)