Alitalia: Carrara (FI), Patuanelli prende in giro lavoratori e italiani

- Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli sostiene "che il governo sta accelerando sulla newco Alitalia ma gli italiani non se ne sono proprio accorti, anzi lamentano solo nuovi esborsi per coprire perdite di tempo attribuibili ai due esponenti del M5s Patuanelli e Di Maio. E le perplessità si irrobustiscono quando il ministro Patuanelli parla di scelta di razionalizzazione della flotta, dunque di riduzione degli aerei in servizio, e di mantenimento dell'occupazione". Lo afferma, in una nota, Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia. "Due elementi che ogni imprenditore sa che sono tra loro inconciliabili - aggiunge -. Se riduci in maniera corposa il lavoro non puoi conservare tutti i dipendenti. Ancora una volta il governo prende in giro i lavoratori e gli italiani". (com)