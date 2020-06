© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo pensa davvero di prendere in giro imprese e cittadini? Possono bastare solo 20 giorni a far reperire liquidità a milioni di contribuenti? Rinviare le scadenze di Irpef e Ires per lavoratori autonomi e imprese dal 30 giugno al 20 luglio è davvero un'offesa all'intelligenza degli italiani. Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. (Rin)