Serbia: tennista Djokovic positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tennista serbo Novak Djokovic è risultato positivo al Covid-19. Lo sportivo, attualmente primo al mondo nella classifica Atp maschile, ha effettuato il test per il coronavirus dopo che diversi altri tennisti sono risultati positivi in seguito alla partecipazione al torneo Adriatour, tenutosi a Zara. Anche il premier della Croazia, Andrej Plenkovic, si è sottoposto al tampone per individuare un eventuale contagio, dopo aver presenziato al torneo. In precedenza il tennista bulgaro Grigor Dimitrov e il croato Borna Coric, entrambi presenti alla tappa di Zara dell'Adriatour, avevano reso noto di essere positivi al coronavirus. Anche il preparatore atletico di Djokovic, Marco Panichi, è risultato positivo al coronavirus. Djokovic non è stato sottoposto al test a Zara, come la maggior parte dei partecipanti al torneo. Il tennista ha infatti deciso, secondo l'emittente serba "B92", di effettuare il test a Belgrado. Insieme a Djokovic sono stati sottoposti al test la famiglia e l'equipe del tennista: anche la moglie Jelena, è risultata positiva al coronavirus. (Seb)