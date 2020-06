Carabinieri: Lamorgese, grazie per impegno quotidiano a servizio Paese anche in emergenza Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il plauso del ministro anche per l'importante opera prestata dai Carabinieri, insieme con le altre Forze di polizia, nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria e per l'attività svolta, in questa fase delicata di ripresa, per prevenire e contrastare i tentativi delle organizzazioni criminali di approfittare della situazione di grave sofferenza economica e sociale e dei tentativi di infiltrare l'economia legale. Il comandante generale Giovanni Nistri, nel ringraziare il ministro per la considerazione e l'attenzione sempre riservata all'Arma dei Carabinieri, ha ricordato l'impegno e il sacrificio a servizio delle comunità e il prezzo di vite umane pagato durante l'emergenza Covid-19, in cui, nonostante le difficoltà, tutti i presidi territoriale hanno operato senza alcuna interruzione. Anche oggi l'Arma dei Carabinieri ha portato a termine una importante operazione antimafia a Palermo, sulla base di indagini avviate grazie alla denuncia di due imprenditori che si sono ribellati al racket. (Rin)