Alitalia: Patuanelli, calo drammatico entrate ma 232 milioni in cassa

- "Posto che la cassa di Alitalia al 31 maggio è 232 milioni, oltre a depositi per 161 milioni, posso dire che da gennaio e maggio i ricavi sono stati 505 milioni. Ma c'è stato un calo drammatico delle entrate rispetto allo steso periodo dell'anno scorso". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, parlando davanti alla commissione Trasporti della Camera. "Nonostante l'emergenza Covid oggi abbiamo ancora 232 milioni in cassa", ha ribadito sottolineando che "siamo in un momento molto delicato, è inutile nasconderlo, perché c'è sì la costituzione della newco e ci sono ingenti risorse, ma c'è anche la gestione di un momento molto difficile per il trasporto aereo". (Rin)