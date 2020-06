India: ministro Esteri a omologhi Russia e Cina, paesi convergano su riforma multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, si è riunito oggi in videoconferenza con gli omologhi della Russia, Sergej Lavrov, e della Cina, Wang Yi, in occasione del 75mo anniversario della vittoria sul nazifascismo e della fine della Seconda guerra mondiale, e ha rivendicato un riconoscimento per il suo paese nell’ambito di una riforma delle Nazioni Unite. Lo riferisce un comunicato del suo ministero. “La vittoria sul nazismo e sul fascismo è stata ottenuta attraverso sacrifici in molti teatri da parte di molti paesi. L’India ha dato un contributo significativo, con 2,3 milioni di cittadini sotto le armi e altri 14 milioni coinvolti nella produzione bellica. Il sangue indiano è stato versato sui campi di battaglia nel mondo, da Tobruch a El Alamein a Montecassino, da Singapore a Kohima al Borneo. Abbiamo contribuito a mantenere aperte linee di approvvigionamento cruciali per entrambi i vostri paesi, uno attraverso il corridoio persiano e l’altro sopra la gobba dell’Himalaya”, ha ricordato il responsabile della diplomazia di Nuova Delhi. “Quando i vincitori si incontrarono per modellare il conseguente ordine globale, le circostanze politiche di quell’epoca non conferirono all’India il dovuto riconoscimento. Questa ingiustizia storica è rimasta non corretta negli ultimi 75 anni, anche se il mondo è cambiato. Pertanto, in questa importante occasione, è importante che il mondo comprenda sia il contributo che l’India ha apportato sia la necessità di correggere il passato”, ha dichiarato l’esponente del governo indiano. (segue) (Inn)