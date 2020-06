India: ministro Esteri a omologhi Russia e Cina, paesi convergano su riforma multilateralismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ma oltre la storia, anche gli affari internazionali devono fare i conti con la realtà contemporanea. Le Nazioni Unite hanno iniziato con 50 membri; oggi ne hanno 193. Sicuramente, il suo processo decisionale non può continuare a negare questo fatto”, ha proseguito Jainshankar. Il rappresentante indiano ha auspicato un’iniziativa del formato Russia-India-Cina (Ric) per riformare il sistema multilaterale. “Noi, i paesi Ric, abbiamo partecipato attivamente all’elaborazione dell’agenda globale. La speranza dell’India è che ora convergeremo anche sul valore del multilateralismo riformato”. “Questo incontro speciale ribadisce la nostra convinzione nei principi consolidati delle relazioni internazionali, ma oggi la sfida non riguarda solo concetti e norme, ma ugualmente la loro pratica. Le voci principali del mondo devono essere esemplari in ogni modo. Il rispetto del diritto internazionale, il riconoscimento degli interessi legittimi dei partner, il sostegno al multilateralismo e la promozione del bene comune sono l’unico modo per costruire un ordine mondiale durevole”, ha concluso il ministro. (Inn)