Guardia finanza: a Roma 3.412 controlli per rispetto misure contenimento Covid

- A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il Corpo ha rivolto la propria azione contro gli illeciti economico-finanziari che, nel particolare momento che sta vivendo il Paese, destano maggiore preoccupazione: usura, riciclaggio, truffe e frodi in danno della popolazione, anche on line, pratiche commerciali scorrette e pericolose per i consumatori, manovre distorsive sui prezzi, indebite percezioni di risorse pubbliche, reati contro la Pubblica amministrazione, frodi nelle pubbliche forniture e, più in generale, violazioni al Codice degli appalti. Sono 3.412 i controlli svolti a partire dallo scorso mese di marzo per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19: quasi 285 i soggetti, a vario titolo, denunciati per violazioni commesse nel periodo dell’emergenza. Sono i dati forniti dal Corpo in occasione delle celebrazioni in occasione del 246esimo anniversario dalla Fondazione della Guardia di finanza. Con riguardo al contrasto all’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico del Paese, nei primi cinque mesi del 2020 sono stati svolti accertamenti patrimoniali nei confronti di 80 soggetti, con beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie, di valore pari a oltre 6,1 milioni di euro, proposti all’Autorità giudiziaria per il sequestro. I provvedimenti di sequestro e confisca operati in applicazione della normativa antimafia hanno invece raggiunto, rispettivamente, la quota di circa 16 milioni di euro e di oltre 235 milioni di euro. (segue) (Rer)