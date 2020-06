Guardia finanza: a Roma 3.412 controlli per rispetto misure contenimento Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della tutela del mercato dei capitali, nel medesimo arco temporale, le attività sono state svolte, in linea con l’evoluzione del contesto esterno, riservando prioritaria attenzione alle condotte più marcatamente illegali e fraudolente. L’impegno profuso in questo comparto operativo, si è, in particolare, concretizzato con il sequestro di beni per un valore di oltre 3,4 milioni di euro a seguito di 9 interventi in materia di riciclaggio e auto-riciclaggio. 9 persone, di cui 5 arrestate, sono state denunciate per il reato di usura. La crisi sanitaria connessa al Covid-19 vede la Guardia di Finanza fortemente impegnata, inoltre, nelle attività a tutela dei consumatori, principalmente volte a contrastare le fattispecie fraudolente riferite, da un lato, all’illecita commercializzazione di dispositivi di protezione individuale e beni utili a fronteggiare l’emergenza epidemiologica e, dall’altro, a condotte ingannevoli e truffaldine. Nei primi mesi del 2020, per i reati di contraffazione e frode in commercio nonché per violazioni alle norme in tema di sicurezza prodotti, sono stati denunciati 1.096 soggetti per i reati di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione, constatate sanzioni amministrative in 86 casi e sottoposti a sequestro oltre 1,5 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale e 33.000 litri di igienizzanti (venduti come disinfettanti). Oltre 175.000 mascherine sono state requisiti dal Commissario straordinario, su richiesta di Reparti del Corpo e su conforme avviso delle competenti Autorità penali e amministrative, per essere distribuiti a strutture della Protezione Civile, ospedali, enti pubblici. (segue) (Rer)