Guardia finanza: a Roma 3.412 controlli per rispetto misure contenimento Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state sviluppate, poi, attività a contrasto di pratiche anticoncorrenziali e di manovre speculative commesse approfittando dell’aumento della richiesta di taluni beni. In questo ambito, sono stati approfonditi elementi sintomatici di condotte distorsive della corretta dinamica di formazione dei prezzi, con indagini finalizzate a risalire sistematicamente la filiera commerciale, fino alle strutture e ai soggetti del processo produttivo/distributivo dai quali hanno tratto origine le speculazioni. In tale ambito, sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria 5 soggetti per il reato di manovre speculative su merci, avendo commerciato prodotti per l’igiene e dispositivi di protezione individuale con ricarichi sproporzionati rispetto al prezzo di acquisto. Nel complesso, durante l’emergenza epidemiologia da Covid-19, che ha interessato l’intero territorio nazionale, il Comando provinciale di Roma ha assicurato l’attuazione delle misure di contenimento del contagio, attraverso l’impiego giornaliero di circa 200 militari. (Rer)