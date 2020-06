Francia: Sanofi e Translate Bio rafforzano il loro accordo sui vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il laboratorio farmaceutico francese Sanofi e la società statunitense Tanslate Bio, specializzata in biotecnologia, rafforzano la loro collaborazione per lavorare su dei vaccini capaci di lottare "contro tutte le malattie infettive". La ha annunciato il gruppo francese, spiegando che l'accordo ha un valore potenziale di 1,9 miliardi di dollari. Le due aziende già collaborano nello sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. "Secondo i termini dell'accordo allargato, Translate Bio riceverà un pagamento iniziale totale di 425 milioni di dollari, di cui 300 milioni di dollari liquidi e una partecipazione privata al suo capitale all'altezza di 125 milioni di dollari sotto la forma di azioni ordinarie valorizzate a 25,59 dollari ad azione", si legge in un comunicato. Translate Bio potrà ottenere futuri versamenti in base ai successi riscontrati nella ricerca, fino a raggiungere un massimo di 1,9 miliardi di dollari. (Frp)