Turismo: Franceschini, servono incentivi a riaperture, esenzione contributi per chi esce da cig

- E' necessario ragionare "su incentivi alla riapertura delle strutture ricettive immaginando una temporanea sospensione degli oneri contributivi dei dipendenti per le attività che ripartono". Lo ha detto il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Attività produttive della Camera. "Non è un annuncio di un provvedimento realizzato – ha continuato il ministro - ma un'ipotesi di lavoro sulla quale stiamo ragionando perché oggi molte strutture ricettive, a fronte di una forte carenza di domanda, preferiscono restare chiuse. Penso che per incentivare le riaperture si potrebbe lavorare a una misura che consenta a chi fa uscire i propri dipendenti dalla cassa integrazione di non pagare per un tempo limitato i contributi. In questo modo - ha concluso - lo Stato risparmia, perché ha meno persone in cassa integrazione, e allo stesso tempo sostiene la riapertura facendosi carico della contribuzione per un arco limitato di tempo". (Rin)