Corruzione: Sala su Atm, dentro ho tanta rabbia, spero in pene esemplari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ospite della trasmissione "Quante Storie" su Rai3, ha detto di essere arrabbiato per gli arresti per presunte tangenti ad Atm. "Ovviamente non me l'aspettavo. E ho dentro tantissima rabbia, perché purtroppo è la dimostrazione che ancora oggi bastano due funzionari infedeli - un po' per le regole, un po' forse per la mancanza di controlli - per gettare un'altra macchia. E questo non va bene", ha detto Sala. "C'è la rabbia - ha aggiunto - perché vedi migliaia di persone, in questo momento in modo particolare, che stanno facendo la loro parte per sostenere la difficoltà del momento e poi due funzionari che ti mettono di nuovo in croce o in prima pagina sui giornali, per motivi del genere". Sala ha poi ribadito: "Ho chiesto ad Atm di prendere provvedimenti rapidi. I due funzionari devono essere immediatamente sottoposti alle misure, allontanati o licenziati, quello che si può fare. E poi spero che, se le cose stanno così, la giustizia intervenga rapidamente e le pene siano anche esemplari".(Rem)