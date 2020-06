Slovacchia: ministero Finanze rivede al ribasso le stime di crescita per il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Slovacchia peggiorerà quest'anno del 9,8 per cento. E' la prognosi fatta dal ministero delle Finanze, rivista al ribasso rispetto a una precedente previsione fatta ad aprile e che immaginava una contrazione del Pil del 7,2 per cento. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Tasr", il dicastero si attende che la ripresa possa comunque essere avvertita a partire dalla seconda metà del 2020 e che l'economia torni a crescere del 7,6 per cento nel 2021. Non raggiungerà però i livelli pre-crisi fino a fine 2022. Il ministero annuncia che la domanda interna ed estera resteranno deboli e le imprese posticiperanno gli investimenti. Anche il mercato del lavoro soffrirà: l'occupazione scenderà e verranno persi circa 76 mila posti di lavoro. I settori che pagheranno maggiormente questo prezzo saranno il turismo, la ristorazione, le vendite al dettaglio e i trasporti. In percentuale, il tasso di disoccupazione nel 2020 salirà all'8,2 per cento. Per quanto riguarda la stima sull'inflazione, il ministero la dà all'1,8 per cento, principalmente ascrivibile al calo dei prezzi del petrolio a causa della riduzione della domanda globale relativa ai trasporti. (Vap)