Germania: consulenti economici governo, Pil in calo del 6,9 nel 2020

- A causa della crisi del coronavirus, nel 2020 il Pil della Germania subirà una contrazione del 6,9 per cento adattata per gli effetti speciali stagionali e di calendario. In termini assoluti, l'economia tedesca registrerà una perdita da 3.400 a 3.200 miliardi di euro. Un rapido ritorno della Germania ai livelli precedenti alla crisi è escluso, ma è probabile che nella seconda metà dell'anno si manifesti la ripresa, con il Pil che nel 2021 potrebbe registrare una crescita del 4,9 per cento. È quanto si apprende dalle previsioni pubblicate oggi dal Consiglio degli esperti per l'analisi degli sviluppi macroeconomici (Svr), noto come i “Cinque saggi”, che dal 1963 esercita funzioni consultive per il governo federale. Ne 2020, lo Svr stima che il tasso di disoccupazione della Germania aumenterà al 6,1 per cento dal 5 per cento del 2019, nonostante le misure anticrisi attuate dal governo federale. In termini assoluti, si tratta della perdita di 500 mila posti di lavoro. Nel prossimo anno, il dato dovrebbe rimanere stabile al 6,1 per cento. Per quanto riguarda l'andamento del Pil tedesco nel 2020, lo Svr ha corretto al ribasso le sue ultime previsioni pubblicate alla fine di marzo scorso che, nello scenario peggiore, davano la contrazione al 5,4 per cento. (segue) (Geb)