Germania: consulenti economici governo, Pil in calo del 6,9 nel 2020 (2)

- Come riferisce il quotidiano “Frankurter Allgemeine Zeitung”, secondo lo Svr, la Germania “ha toccato il fondo” nella crisi del coronavirus, “il peggio pare essere passato” e “la ripresa può partire” già da questa estate. Tuttavia, avvertono i Cinque saggi, “domina l'incertezza”. La crescita dipenderà infatti dalla capacità del governo federale di contenere la diffusione della Sars-Cov2 e dagli sviluppi della pandemia a livello globale “in modo che la ripresa nelle singole economie non sia rallentata dalla carenza di domanda nelle esportazioni”. Lo Svr non nasconde che le sue previsioni di fine marzo fossero troppo ottimiste. La correzione al ribasso delle stime deriva, in gran parte, dagli sviluppi negativi che hanno caratterizzato le economie di diversi paesi a causa della crisi e che gravano sul settore delle esportazioni tedesco. Per l'Eurozona, lo Svr si aspetta un tono del Pil dell'8,5 per cento, principalmente a causa della recessione in Francia, Italia e Spagna, che potrebbe subire una contrazione del prodotto interno lordo compresa tra l'11 e l'11,8 per cento. Inoltre, secondo lo Svr, sono “improbabili” maggiori effetti di recupero, in particolare nel settore dei servizi, duramente colpito dalle misure di contenimento del contagio. (segue) (Geb)