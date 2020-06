Germania: consulenti economici governo, Pil in calo del 6,9 nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ogni modo, evidenzia lo Svr, “indicatori in tempo reale” come il consumo di elettricità o il traffico di camion indicano che in Germania il punto più basso della crisi di Corona venga superato contestualmente all'eliminazione delle misure di contenimento. Tuttavia, lo Svr chiede di non sottovalutare “il grande insieme di rischi per la ripresa dell'economia tedesca”, come “cambiamenti comportamentali persistenti che potrebbero innescare aggiustamenti strutturali” e minacciare di ostacolare la crescita a lungo termine. Vi sono poi il rischio di “estese inadempienze sui pagamenti” dei prestiti e di un incremento dei fallimenti. Inoltre, il forte deflusso di capitali dai paesi emergenti che è stato osservato dall'inizio dell'anno ha comportato rischi per questi mercati e quindi anche per le opportunità di vendita delle imprese tedesche. La crisi ha anche rappresentato una grande sfida per l'Eurozna, “non da ultimo per gli Stati membri che erano già fortemente indebitati prima della pandemia”, sottolinea lo Svr. Per i Cinque saggi, se le conseguenze economiche della pandemia non vengono limitate, esiste il rischio che “sorgano di nuovo dubbi sulla solvibilità dei singoli Stati membri”. A tal riguardo, lo Svr definisce “positive” le misure di politica monetaria e di bilancio attuate dalla Banca centrale europea (Bce) e dai governi dei paesi dell'Ue per far fronte alla crisi. (Geb)