- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, parlando davanti alla commissione Trasporti della Camera, ha chiarito che per Alitalia "ci sarà una discontinuità necessaria ma che non significherà smembrare la compagnia, ovviamente. Su questo il governo non retrocede. Si dovrà però tenere conto di un periodo particolare". "Vogliamo ripartire con la giusta velocità", ha aggiunto. (Rin)