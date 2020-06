Libia: Lega araba, no a partizione del paese e fine delle interferenze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul-Gheit, ha confermato il “rifiuto categorico” di una eventuale partizione della Libia e chiede la fine delle interferenze straniere che stanno assumendo i tratti di “ambizioni coloniali” da parte di alcuni paesi della regione. La riunione straordinaria si è tenuta oggi su richiesta dell'Egitto per discutere degli ultimi sviluppi della crisi in Libia. La seduta è stata boicottata dal Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli, riconosciuto dalle Nazioni Unite e sostenuto da Turchia e Qatar. Aboul-Gheit ha condannato tutte le forme di interventi esterni in Libia che non fanno altro che esacerbare ulteriormente il conflitto. "Gli sviluppi della crisi libica ci hanno allontanato dall'obiettivo di raggiungere una soluzione pacifica e le dimensioni del conflitto rappresentano ora una minaccia non solo per la Libia e la sua integrità, ma anche per la sicurezza e la stabilità dei paesi vicini e dell'intera sicurezza della nazione araba”, ha dichiarato il segretario generale dell’organizzazione. (segue) (Cae)