Libia: Lega araba, no a partizione del paese e fine delle interferenze straniere (2)

- “Abbiamo seguito con profonda preoccupazione gli sviluppi sul terreno e denunciamo l'inaccettabile internazionalizzazione della crisi e gli esasperanti interventi militari esterni, oltre alle ripetute violazioni dell’embargo Onu sulle armi e il trasferimento sistematico di mercenari e combattenti stranieri”, ha aggiunto il segretario generale della Lega araba, secondo cui il conflitto si è trasformato in un teatro per ambizioni di altri paesi, tra cui membri dell’organizzazione dei paesi arabi come il Qatar. Aboul-Gheit ha ribadito il rifiuto della Lega araba di qualsiasi soluzione militare per la crisi libica. " L'obiettivo a cui tutti dobbiamo tendere, come abbiamo sempre fatto dall'aprile 2019, è il raggiungimento di un cessate il fuoco e una tregua immediata su tutti i fronti degli scontri, in particolare Sirte. Pertanto, aiutiamo tutte le fazioni libiche a riprendere i negoziati nell'ambito del Comitato militare 5 + 5", ha aggiunto. “Qualsiasi tentativo di cessate il fuoco non funzionerà se non vi sarà il chiaro impegno delle parti a cacciare mercenari e combattenti stranieri, smantellare le milizie e porre fine agli interventi militari esterni che cercano avide ambizioni coloniali", ha affermato il segretario generale della Lega araba. (Cae)